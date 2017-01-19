- Владею тремя комнатами в коммунальной трехкомнатной квартире. Как оформить в собственность квартиру целиком?



Ильдар ШАГАПОВ.

Уфа.



— Для регистрации права собственности на всю квартиру вам необходимо в первую очередь поставить ее на кадастровый учет. Затем вы должны написать заявление о регистрации права собственности на вновь образованный объект и прекращении права собственности на комнаты, из которых он образовался. Это можно сделать одновременно.



Госпошлина для физлиц составит 2 тысячи рублей. Для оформления документов можно обратиться в любой МФЦ.