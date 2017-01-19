- В республике началась эпидемия гриппа. Но ведь большинство болеют не гриппом, а ОРВИ. Как отличить их друг от друга?



Татьяна Беликова.

Мелеуз.

Причина гриппа — вирус, попадающий в организм, пояснили в региональном Роспотребнадзоре. Нередко его путают с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако различить их несложно: по первым проявлениям болезни. Если у вас резко поднялась температура, появились головная боль и ломота в костях — это верный признак того, что начался грипп. Для него характерно бурное начало. При других вирусах болезнь прогрессирует постепенно, возникают так называемые катаральные явления — насморк, слезотечение, першение и боли в горле.



Не столь страшен сам грипп, как его осложнения, которые могут поразить сердце, почки, легкие, глаза и другие органы, подчеркивают медики. Поэтому первое, что необходимо сделать заболевшему, — лечь в постель и вызвать на дом врача. Ни в коем случае нельзя отправляться на работу, заниматься самолечением, в особенности делать всякого рода согревающие процедуры. Единственное, что надо предпринять до прихода доктора, — выпить теплого травяного настоя из липового цвета, малины, смородины и принять жаропонижающую таблетку.