В Краснокамском районе служебная собака помогла изобличить браконьера

За три дня четвероногие ищейки дважды нашли преступников.

Мы уже сообщали о том, что в Краснокамском районе с помощью служебной овчарки Лаймы было раскрыто хищение зерна со склада. На сей раз отличилась ее "сослуживица" Марта.

Вот что рассказал инспектор-кинолог, старший лейтенант полиции Алексей Лазарев:

-В лесу была обнаружена полуразделанная туша лося. Подозреваемого в браконьерстве задержали, но отсутствовала доказательная база. В частности, не удалось обнаружить оружие, из которого был застрелен лось. Мы предположили, что злоумышленник спрятал его в лесу неподалеку от места преступления. Марта как раз натаскана на поиск взрывчатых веществ, пороха. Довольно скоро она нашла в кустах на опушке ружье, принадлежащее подозреваемому, что стало неопровержимой уликой.