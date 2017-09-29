В Уфе сотрудница полиции признана виновной в получении взятки

Бывший дознаватель отдела полиции № 7 УМВД России по Уфе 24-летняя Анна Вождаева признана виновной в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба следственного управления Следкома РФ по РБ.

26 мая 2016 года Вождаева возбудила уголовное дело в отношении уфимки по факту попытки хищения имущества на сумму более 1 тысячи рублей из гипермаркета «Ашан» в ТРЦ «Аркада». Во время расследования дознаватель из корыстных побуждений потребовала у подозреваемой 40 тысяч рублей под предлогом передачи денег потерпевшей стороне в счет погашения ущерба и за прекращение уголовного дела.

После получения первой суммы дознаватель потребовала и получила еще 9 тысяч и 55 тысяч рублей. В момент получения последней суммы сотрудницу полиции задержали. Вину она признала.

Вождаева была уволена из органов полиции. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Она также лишена права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.