Чиновник уфимской администрации обвиняется в превышении полномочий

Обвинение в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и превышении должностных полномочий предъявил начальнику управления капитального строительства администрации Уфы отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома РФ по РБ.

По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий на 2007 - 2015 годы и подпрограмма по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы должностные лица администрации города заключили договоры с юрлицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение почти 1 миллиарда рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

При обыске в жилище обвиняемого было обнаружено электронное устройство, относящееся к техническим средствам для негласного получения акустической информации.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений и лица, к ним причастные. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям иных должностных лиц администрации Уфы и правительства республики.