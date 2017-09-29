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29.09.17 | 14:00 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии осужденные выпускают яблочный сок и сами его пьют
Натуральная продукция поставляется в исправительные учреждения по всей республике. Сок включен в рацион питания целого ряда категорий следственно-арестованных и осужденных, уточнили в пресс-службе. Среди них беременные женщины и кормящие матери, а также несовершеннолетние.
Самой многочисленной категорией, которой предназначена вкусная и полезная продукция, являются больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные. Впрочем, по назначению врача сок могут получать и другие больные.
Напиток, произведенный в КП-6, пьют в общей сложности более 2 тыс. арестованных и осужденных.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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