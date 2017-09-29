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29.09.17 | 13:26 НОВОСТИ | Архив новостей
«Мицубиси» отзывает более ста тысяч автомобилей
Причиной отзыва 108 тыс. 71 модели стало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На автомобилях будет заменен патрон подушки безопасности.
Владельцев проинформируют представители изготовителя. Самостоятельно можно сверить VIN-код в перечне, размещенном на сайте источника.
Автор: Марат САТТАРОВ
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