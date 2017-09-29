В Башкирии водитель «Нивы» разбился в столкновении с «КамАЗом»

Авария произошла ночью 28 сентября в Благовещенском районе, сообщает ГИБДД региона.

На автодороге Уфа – Янаул 20-летний уфимец за рулем «Нивы» столкнулся с грузовиком, которым также управлял житель столицы. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

За прошедший четверг в республике зарегистрировано 14 автоаварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы. Задержаны 48 пьяных водителей.