НОВОСТИ
RSS
29.09.17 15:11
Задержан подозреваемый в убийстве жительницы Салавата
29.09.17 15:01
В Уфе сотрудница полиции признана виновной в получении взятки
29.09.17 14:45
Чиновник уфимской администрации обвиняется в превышении полномочий
29.09.17 14:37
В Уфе спасатели не дали мужчине спрыгнуть с моста
29.09.17 14:00
В Башкирии осужденные выпускают яблочный сок и сами его пьют
29.09.17 13:44
Жители Башкирии смогут бесплатно обследоваться на выставке
29.09.17 13:26
«Мицубиси» отзывает более ста тысяч автомобилей
29.09.17 13:16
В Башкирии водитель «Нивы» разбился в столкновении с «КамАЗом»
29.09.17 13:15
В Башкирии глава сельсовета забыл про жалобу и поплатился за это
29.09.17 13:10
В Уфимском районе инвалиду не хотели давать жилье
29.09.17 13:10
Судебные приставы проведут день единого приема граждан
29.09.17 13:04
В парламенте Башкирии началась работа над проектом бюджета на 2018 год
29.09.17 12:57
Руфина Шагапова: Нужна безопасная инфраструктура популярных туристических маршрутов в Башкирии
29.09.17 12:26
В Башкирии опасных клещей стало меньше
29.09.17 12:09
Инициативу Госсобрания Башкирии по борьбе с теневой занятостью поддержало правительство России
29.09.17 11:37
В Ишимбае предприятие задолжало работникам 1,5 миллиона рублей
29.09.17 11:32
Житель Кумертау хотел продать валенки, а лишился 5 тысяч рублей
29.09.17 11:10
На инвестиционном пикнике в Кумертау обсудили развитие моногорода
29.09.17 10:55
В Уфе 19 детей-сирот получили жилье в Кузнецовском затоне
29.09.17 10:42
Общественный совет отверг проект воссоздания дома Кочкина в Уфе
29.09.17 10:35
В Уфе на весь день закрыт участок улицы Менделеева
29.09.17 10:27
В выходные в Башкирии пройдет дождь со снегом и похолодает до минус 5 градусов
29.09.17 10:17
В Сибае семеро школьников попали в больницу с отравлением
28.09.17 22:24
"Салават Юлаев" выиграл у "Лады" в овертайме - 3:2
28.09.17 21:22
"Агидель" повторно разгромила сборную Свердловской области - 9:3
28.09.17 20:52
Гандболисты УГНТУ-ВНЗМ уступили дома питерскому "Университету" - 27:28
28.09.17 15:55
На форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС обсуждают меры поддержки предпринимательства
28.09.17 15:32
Башкирия и Омская область подписали межкластерное соглашение
28.09.17 15:28
В международном аэропорту "Уфа" открыли рулежную дорожку
28.09.17 14:59
В Кармановское водохранилище выпущены мальки белого амура и толстолобика
28.09.17 13:57
В Башкирии во влетевшей в грузовик «Спектре» скончались два пассажира
28.09.17 13:44
В Уфе у 92-летней пенсионерки похитили 140 тысяч рублей
28.09.17 13:02
В Башкирии полиция ищет сбежавшего из психиатрической клиники пациента
28.09.17 12:48
В уфимском аэропорту завершилась реконструкция аэродрома
28.09.17 12:34
В Верхнеяркеево открылась выставка, посвященная Году экологии
28.09.17 12:08
В Башкирии в этом году дикие животные покусали 74 человека
28.09.17 12:05
Башкирия стала лидером по микрозаймам, предоставленным населению
28.09.17 11:56
Кубок FIFA встретили на стадионе "Нефтяник" 
28.09.17 11:56
В торговых центрах Уфы научат оказывать первую помощь
28.09.17 11:52
За лето в Башкирии отдохнули 210 тысяч детей
28.09.17 11:42
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
28.09.17 11:34
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Тольятти с "Ладой"
28.09.17 10:43
В Уфе прошла презентация коллекции клуба филофонистов
28.09.17 10:42
На родине Рима Хасанова пройдет фестиваль-конкурс исполнителей его песен
28.09.17 10:35
Рустэм Хамитов выступил за расширение географии полетов из аэропорта "Уфа"
28.09.17 10:29
В Башкирии организуют «горячую» линию по профилактике гриппа
28.09.17 10:04
Глава Тирлянского сельсовета снят с должности и лишен депутатского мандата
28.09.17 09:57
Ветераны-болельщики ХК «Горняк» получили абонементы на домашние хоккейные матчи
28.09.17 09:08
Башкортостан примет участие в проекте "Этномир"
28.09.17 00:17
Волейболисты "Урала" в гостях обыграли "Нову" - 3:1
27.09.17 23:26
"Толпар" повторно победил "Кузнецких медведей" - 6:2
27.09.17 17:20
"Агидель" разгромила сборную Свердловской области - 13:1
27.09.17 15:53
В Башкирии образуется около 20 млн тонн отходов ежегодно
27.09.17 15:39
Уфа торжественно встретила Кубок FIFA
27.09.17 15:03
На выставке "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста" главной темой станет здоровье
ЕЩЁ НОВОСТИ