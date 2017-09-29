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29.09.17 | 13:10 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфимском районе инвалиду не хотели давать жилье
Семья заявителя была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако в январе прошлого года местные власти незаконно отменили это решение.
По мнению чиновников, муниципалитет не имел права обследовать на пригодность для проживания дом, который является частным. Между тем законодательство не предусматривает иной процедуры признания жилья аварийным, кроме как по заключению межведомственной комиссии при администрации.
Прокуратура района опротестовала решение чиновников, и инвалид был восстановлен в очереди на получение жилья.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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