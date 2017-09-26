"Агидель" повторно разгромила сборную Свердловской области - 9:3

Чемпионат Женской хоккейной лиги. "Агидель" (Уфа) - сборная Свердловской области - 9:3 (5:1; 3:1; 1:1).

Шайбы забросили: Ф. Гашпарич (4-я мин., бол.), А. Капустина (7), О. Сосина (11, 13, 58, мен.), Е. Лебедева (20), М. Печникова (25, бол.), А. Зубкова (36), Н. Чупкова (38) - у "Агидели"; Р. Юмагужина (1 и 38), Н. Прозорова (53) - у ССО.

Как и в первом поединке, вопрос о победителе не стоял. Все прекрасно понимали, что заброшенная свердловчанками в первой же атаке шайба - не более, чем небольшой казус. Все снова свелось к очному спору наших бомбардиров: кто больше? На этот раз отличилась Ольга Сосина, оформившая хет-трик. На любой вкус забивали и все остальные желающие - соперник особых препятствий не чинил.

В четырех стартовых поединках "Агидель" одержала три победы и уверенно вошла в число лидеров чемпионата, сообщает пресс-служба клуба.