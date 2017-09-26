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28.09.17 | 21:22 НОВОСТИ | Архив новостей
"Агидель" повторно разгромила сборную Свердловской области - 9:3
Шайбы забросили: Ф. Гашпарич (4-я мин., бол.), А. Капустина (7), О. Сосина (11, 13, 58, мен.), Е. Лебедева (20), М. Печникова (25, бол.), А. Зубкова (36), Н. Чупкова (38) - у "Агидели"; Р. Юмагужина (1 и 38), Н. Прозорова (53) - у ССО.
Как и в первом поединке, вопрос о победителе не стоял. Все прекрасно понимали, что заброшенная свердловчанками в первой же атаке шайба - не более, чем небольшой казус. Все снова свелось к очному спору наших бомбардиров: кто больше? На этот раз отличилась Ольга Сосина, оформившая хет-трик. На любой вкус забивали и все остальные желающие - соперник особых препятствий не чинил.
В четырех стартовых поединках "Агидель" одержала три победы и уверенно вошла в число лидеров чемпионата, сообщает пресс-служба клуба.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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