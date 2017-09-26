Чемпионат России по гандболу. Мужчины. Суперлига. УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) - "Университет Лесгафта-Нева" (Санкт-Петербург) - 27:28 (11:14).

Второй домашний матч уфимцев вновь выдался на редкость упорным и драматичным. Соперник - шестикратный серебряный призер России был настроен решительно и попытался с первых минут уйти в отрыв. Наши этого гостям не позволили, игра пошла мяч в мяч. Лишь перед перерывом питерцам удалось создать некоторый задел.

Вторую половину матча уфимцы начали с мощного натиска, один за другим четыре мяча подряд влетели в ворота соперника. Наши земляки были полны готовности продолжать в том же духе. Но сказался неизмеримо больший опыт гостей. Сбив темп, действуя академично, они сумели вернуть все на свои места. В самой концовке хозяева могли вновь догнать соперника, но выход один на один завершился неточным броском.

Одержав в трех стартовых матчах 1 победу, УГНТУ-ВНЗМ занимает 9-ю строку в турнирной таблице чемпионата российской Суперлиги.