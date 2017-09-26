Строительные работы начались в 2014 году. В первую очередь была проведена модернизация перрона, сооружены семь стоянок для широкофюзеляжных самолетов и вторая взлётно-посадочная полоса, которая может эксплуатироваться в любых погодных условиях.

Председатель правительства РБ Рустэм Марданов отметил, что в перспективе планируется постройка гостиничного комплекса, который позволит проводить масштабные международные мероприятия без заезда в город.





Автор: Альберт ЗАГИРОВ