В Кармановское водохранилище выпущены мальки белого амура и толстолобика

Башкирская генерирующая компания и Минэкологии РБ провели зарыбление водоема.

В Кармановское водохранилище выпущено более 45 тысяч мальков и подросшей молоди белого амура и толстолобика. Зарыбление провели специалисты Минэкологии республики и работники Кармановской ГРЭС.

Мальки и молодь выпускаются в водохранилище ежегодно в качестве возмещения ущерба, наносимого водным биоресурсам электростанцией. Выбор пород рыбы неслучаен. Белый амур в больших количествах поглощает жесткую траву, толстолобик - одноклеточные водоросли. Принимаемые меры позволяют Кармановскому водохранилищу оставаться одним из самых чистых в республике по химическим и биопоказателям, сообщили в администрации ГРЭС.