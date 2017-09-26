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28.09.17 | 13:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии полиция ищет сбежавшего из психиатрической клиники пациента
Из городской психиатрической клиники сбежал пациент, правоохранители просят граждан оказать содействие в его поисках. Всем, кто видел или знает этого мужчину, следует обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить информацию по телефонам: 02 или 237-19-60.
По информации некоторых интернет-источников, сбежавший может быть социально опасен.
Напомним, что ранее региональный минздрав сообщил, что «все пациенты психиатрической клиники на месте, получают лечение, никто ниоткуда не сбегал". Однако, уточнив информацию, там подтвердили факт побега.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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