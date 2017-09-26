В уфимском аэропорту завершилась реконструкция аэродрома

Теперь он стал одним из лучших в России по своим технологическим возможностям.

Международный аэропорт Уфа (МАУ) завершил масштабную реконструкцию аэродрома, которая велась с 2014 года. Проект обошелся федеральному бюджету в семь миллиардов рублей. В результате расширился перрон, появилось семь стоянок для широкофюзеляжных судов, увеличилась общая площадь грунтового покрытия, а также была реконструирована вторая взлетно-посадочная полоса. Коэффициент ее несущей способности теперь позволяет принимать любые воздушные суда без каких-либо ограничений, а пропускная способность выросла вдвое.

По словам гендиректора МАУ Александра Андреева, новые мощности позволяют активно развивать аэропорт в ближайшие 15-20 лет. Председатель правительства республики Рустэм Марданов подчеркивает, что в стратегии социально-экономического региона до 2030 года этой задаче необходимо уделить особое внимание.