В Верхнеяркеево открылась выставка, посвященная Году экологии

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в музее Мусы Гареева села Верхнеяркеево открылась выставка «Экология души».

Автором экспозиции является педагог дополнительного образования Айгуль Фасхетдинова. Она предоставила зрителю замечательные творческие работы-картины, выполненные в технике «роспись по стеклу».

В первый день работы выставки, после ее торжественного открытия Айгуль Фасхетдинова провела бесплатный мастер-класс росписи по стеклу для всех желающих.

Выставка будет работать до конца октября, уточнили в администрации Илишевского района.