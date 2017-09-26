В Башкирии в этом году дикие животные покусали 74 человека

Сегодня – Всемирный день борьбы с бешенством. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают десятки тысяч человек. Четверо из каждых десяти человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство –дети в возрасте до 15 лет. Каждые 10 минут от бешенства умирает один человек, причем самый высокий уровень летальных исходов от гидрофобии регистрируется в Азии и Африке. Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место из-за абсолютной летальности заболевания, отметили в региональном управлении Роспоребнадзора.

Ситуация в нашей стране также остается напряженной. Более того, отметили в ведомстве, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.

Наибольшее число обращений по поводу укусов животных в республике, по данным управления, в Белебеевском, Ишимбайском, Мелеузовском, Туймазинском районах, а также в Уфе, Стерлитамаке, Салавате. Однако эпизоотологическая ситуация в РБ благополучная, за 8 месяцев не зарегистрировано случаев бешенства среди животных.

За это время в лечебные учреждения республики за антирабической помощью обратились 8 тысяч 533 человека, в том числе 2 тысячи 988 детей до 17 лет. 74 из них, в том числе 13 детей, были укушены дикими животными.

Кстати

Всемирный день борьбы с бешенством проводится 28 сентября не случайно – именно в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер, знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

Справка

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - острая инфекционная болезнь из группы вирусных зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и, в конечном итоге, – к смерти.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей.