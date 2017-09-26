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28.09.17 | 11:34 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Тольятти с "Ладой"
Слабый старт тольяттинцев в чемпионате Континентальной хоккейной лиги стал причиной ультиматума, выдвинутого руководством клуба. Команде сообщили, что по итогам следующих трех-четырех матчей будет принято решение о кадровых переменах. Сразу после этого волжане обыграли в овертайме "Сочи" - 2:1. Теперь игра с юлаевцами. Поправить положение хозяевам поможет только победа. Пока же они идут на предпоследнем, 13-м месте в конференции "Восток" КХЛ. После 15 матчей в их активе 9 очков при разнице шайб 24-39.
Наиболее прочной у "Лады" видится вратарская позиция, которую после перехода из московского "Динамо" занял Александр Лазушин. Лидером обороны, кроме него, остается канадец Чарльз Геноуэй. Лучший бомбардир на сегодня - Станислав Бочаров. Следует отметить, что целая обойма тех, на кого рассчитывали прежде всего, угодила в лазарет команды с травмами.
"Салават Юлаев" после двух поражений откатился на "Востоке" на 6-е место, у нас после 14 игр 24 очка, разница шайб 47-36. Уфимцы самые результативные в конференции и вторые в лиге после питерского СКА. Позавчера, напомним, они уступили в Челябинске "Трактору" - 2:3. Ситуация осложняется тем, что неизвестно, выйдет ли на лед Линус Умарк.
Всего в чемпионатах КХЛ сегодняшние соперники встречались 12 раз, семь побед остались за юлаевцами. В прошлом сезоне "Лада" и "Салават Юлаев" играли четырежды, поровну поделив победы.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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