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28.09.17 | 10:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов выступил за расширение географии полетов из аэропорта "Уфа"
Важной задачей руководитель региона назвал увеличение количества базирующихся в аэропорту «Уфа» самолётов, а также создание единого центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
На совещании была поднята и тема субсидирования региональных перевозок. "В целом мы поддерживаем эту программу, готовы выделять финансирование, софинансировать эту работу, - подчеркнул Р. Хамитов. - Но важно, чтобы выросло и софинансирование из федерального бюджета".
Подробности - в ближайших номерах газеты "Республика Башкортостан".
Автор: Галина ПЕТРОВА
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