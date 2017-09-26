"Нам нужно расширение географии полётов из аэропорта «Уфа». Нужно увеличение количества партнёров-авиакомпаний. Необходимо увеличить международные и региональные направления, в особенности в те страны и субъекты Российской Федерации, с которыми у республики активно развивается сотрудничество", - заявил глава республики Рустэм Хамитов на совещании по развитию авиационных перевозок.

Важной задачей руководитель региона назвал увеличение количества базирующихся в аэропорту «Уфа» самолётов, а также создание единого центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов. На совещании была поднята и тема субсидирования региональных перевозок. "В целом мы поддерживаем эту программу, готовы выделять финансирование, софинансировать эту работу, - подчеркнул Р. Хамитов. - Но важно, чтобы выросло и софинансирование из федерального бюджета". Подробности - в ближайших номерах газеты "Республика Башкортостан".

Автор: Галина ПЕТРОВА