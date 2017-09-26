В Башкирии организуют «горячую» линию по профилактике гриппа

Она будет работать со 2 по 16 октября с 10 до 16 часов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РБ.

Специалисты расскажут жителям республики о преимуществах иммунизации против гриппа, уточнят, какие штаммы входят в вакцину и можно ли совмещать противогриппозную прививку с другими, проинформируют о рисках и последствиях заражения, мерах личной и общественной профилактики. Телефон для консультаций: 8-800-100-47-67.

Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА