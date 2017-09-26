Глава Тирлянского сельсовета снят с должности и лишен депутатского мандата

В администрации сельского поселения Тирлянский сельсовет прошло внеочередное заседание совета депутатов Тирлянского сельсовета.

На повестку дня был вынесен вопрос о снятии досрочно полномочий главы и депутата сельского поселения с Н. Севостьянова, сообщается на сайте администрации Белорецкого района. Собравшимся депутатам была представлена информация по этому делу.



16 июня Белорецкий межрайонный суд вынес обвинительный приговор в отношении Н. Севостьянова, который был признан виновным в мошенничестве. Верховный суд республики решение оставил в силе.



Депутаты Тирлянского сельсовета вынесли единогласное решение освободить Н. Севостьянова от должности главы сельского совета и лишить его депутатского мандата.

Полномочия главы администрации сельского поселения Тирлянский сельсовет временно возложены на управляющую делами администрации М.Оглоблину.