Ветераны-болельщики ХК «Горняк» получили абонементы на домашние хоккейные матчи

28.09.17 Башкирия будет участвовать во всероссийском проекте "Этномир"

28.09.17 Народных гуляний на Аксаковский праздник не будет из-за холодной погоды

28.09.17 Аэропорт "Уфа" будет расширять географию полетов

28.09.17 В Башкирии стартовал отопительный сезон

28.09.17 Посетителей торговых центров Уфы научат оказывать первую помощь

28.09.17 Кубок FIFA пробудет в Уфе до 1 октября

28.09.17 В Башкирии снизился производственный травматизм

28.09.17 Состав потребительской корзины до 2021 года останется неизменным