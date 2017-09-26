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28.09.17 | 09:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Ветераны-болельщики ХК «Горняк» получили абонементы на домашние хоккейные матчи
Директор клуба, технический директор УГОК Ильяс Ахмедьянов вручил 17 абонементов на домашние матчи самым преданным клубу пожилым учалинцам. Они до конца сезона будут посещать матчи любимой команды бесплатно.
Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
Автор: Аниса ЯНБАЕВА
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