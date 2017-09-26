В Башкирии образуется около 20 млн тонн отходов ежегодно

Ежегодно в республике образуется около 20 млн тонн отходов, 1,1 млн тонн из них – коммунальные, сообщил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ Юрий Дудников. Общая масса накопленных отходов на территории Башкирии на конец 2016 года составила почти 652 млн тонн.

По данным Минэкологии РБ, в республике более 2,5 тысячи несанкционированных свалок отходов.

В госреестре 93 объекта размещения отходов, в том числе 32 полигона ТБО. При этом, как отметил Дудников, мусоросортировочных комплексов в республике всего 12, также работают 6 мелких предприятий сжигания отходов и 65 пунктов их сбора.





По мнению руководителя ведомства, ликвидировать незаконное размещение отходов позволит только «стимулирование предприятий к утилизации и обезвреживанию отходов, созданию мусороперерабатывающей отрасли». Сейчас законодательно вводится поэтапный запрет на захоронение отходов, содержащих полезные вещества, а также запрет на захоронение несортированных отходов.

С 2018 года будет запрещено захоронение отходов металлов, ртутных и люминесцентных ламп, с 2019 года – стекла, полиэтилена, резиновых шин, покрышек, отходов бумаги. С 2021 года будет запрещено захоронение бытовой и оргтехники, компьютеров, приборов, средств связи, аккумуляторов и прочих источников тока.