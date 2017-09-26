Уфа торжественно встретила Кубок FIFA

В Уфе торжественно встретили Кубок FIFA. Церемония прошла на площади имени Салавата Юлаева, сообщается на сайте главы республики.

Со знаменательным событием жителей республики поздравил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

"Безусловно, находясь рядом с этим кубком, испытываешь определённое волнение, - отметил он. - Потому что знаешь, что менее чем через год капитан команды-победительницы чемпионата мира поднимет над головой этот трофей, и весь мир будет по-хорошему завидовать и наблюдать за этой замечательной ситуацией. Мы также будем болеть и переживать за нашу сборную, за нашу команду. Будем желать ей всего самого наилучшего".

Р. Хамитов также подчеркнул, что футбол в нашей республике развивается по нарастающей. "Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба «Уфа». Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Так что большой футбол пришёл в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно. И мы все вправе ждать хороших результатов", - отметил глава республики.