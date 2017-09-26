В магазине в Учалах незаконно работал гражданин Таджикистана

Проверку исполнения миграционного законодательства провела Учалинская межрайонная прокуратура.

Установлено, что владелец магазина в Учалах незаконно привлек к трудовой деятельности гражданина Таджикистана. Кроме того, предприниматель не уведомил Управление по вопросам миграции МВД РБ о заключении трудового договора с данным лицом, сообщается на сайте ведомства.



В отношении коммерсанта возбуждены административные дела за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина и за неуведомление уполномоченного органа о заключении трудового договора с иностранным гражданином.



Материалы направлены в суд. Деятельность предпринимателя приостановлена на две недели.