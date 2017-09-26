Башкирия поможет Омской области развивать нефтехимию

Межкластерное соглашение между регионами будет подписано в рамках форума по малому бизнесу ШОС и БРИКС, сообщил вице-премьер республики Фархад Самедов.

Это будет первый подобный документ в стране.

— Омская область намерена серьезно развивать нефтехимическую отрасль, — сказал вице-премьер. — Мы изучили их программу. Документ вполне реальный.

У башкирских компаний есть большой опыт в нефтехимической сфере, и соглашение позволит им получить подрядные работы в Омской области.