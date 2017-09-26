У Константина Толкачёва попросили автобус для ансамбля имени Файзи Гаскарова

Практически все вопросы, с которыми обращались граждане, носят социальный характер, отметил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев после приема в Региональной общественной приемной председателя «Единой России» Д. Медведева в РБ.

Как сообщили в пресс-центре Госсобрания, на встречу с руководителем регионального парламента приехали жители не только столицы, но и Янаула, Белорецкого и Аургазинского районов. Речь шла о необходимости строительства автомобильного моста грузоподъемностью до 3,5 тонны через реку Инзер вблизи села Новохасаново Белорецкого района, ремонте центральной районной больницы в Янауле, организации встреч депутатов разных уровней со студенческими активами вузов и колледжей, реализации принятого в июле этого года Госдумой закона о садоводстве.

С просьбой выделить Государственному академическому ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова автобус обратился в общественную приемную художественный руководитель коллектива Риф Габитов. Он рассказал, что в ансамбле работают более 100 человек, около 80 из них – артисты. Они постоянно выезжают на гастроли не только по республике и стране, но и за границу. Для поездок используется автобус, который, по словам Рифа Габитова, устарел морально и физически, в холодное время года артисты просто мерзнут.

Константин Толкачев поинтересовался, пригодны ли для данных поездок автобусы «НефАЗ». Но Р. Габитов пояснил, что такой транспорт для гастролей не подходит, так как имеет маленький багажник, а артистам нужно возить с собой несколько комплектов костюмов.

«Я постараюсь помочь в этом вопросе. Автобус артистам необходим комфортный. Ведь тело танцора – это его инструмент, поэтому важно, чтобы нашим артистам в дороге было удобно», - отметил Константин Толкачев.

«Надеюсь, большинство из поднятых на встрече вопросов также будут решены, - сказал спикер парламента. - Понятно, что многие проблемы требуют серьезных материальных и временных затрат. Мы будем отрабатывать их с правительством республики, профильными министерствами и ведомствами, муниципалитетами. Возможно, в каких-то случаях потребуется время, но в любом случае те просьбы, с которыми люди обратились к нам, требуют пристального внимания и работы с ними».