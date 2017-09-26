У налогового инспектора из Уфы изъяли сразу четыре дорогие квартиры

Чиновница не смогла объяснить, на какие доходы они куплены.

Сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 1 по республике приобрела три квартиры в уфимском микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе «Грин парк» Общая площадь недвижимости превысила 300 квадратных метров, а стоимость - 18 миллионов рублей.

Однако доходы госслужащей не позволяли ей совершать подобные сделки и, чтобы уйти от ответственности, чиновница оформила квартиры в собственность матери. Кроме того, она скрыла доходы от сдачи этого жилья в аренду и не уплатила налоги.

О наличии у налогового инспектора четырех квартир стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту посредничества в даче взятки. За это чиновницу еще раньше приговорили к пяти годам лишения свободы условно и к двухмиллионному штрафу.

Также региональное управление проконтролировало ее расходы, но госслужащая не смогла доказать законность средств, на которые покупала дорогие квартиры. В этом случае они подлежат изъятию. Суд обратил жилье в доход государства, сообщает республиканская прокуратура.