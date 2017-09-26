Уфимец продавал в соцсетях несуществующий таможенный конфискат

Его осудили за мошенничество.

В декабре прошлого года 21-летний уфимец разместил в соцсети объявление, что продает по выгодным ценам таможенный конфискат. Одна из клиенток захотела приобрести у него норковую шубу и два сотовых телефона, перечислив «интернет-торговцу» 70 тысяч рублей.

На самом деле никакого конфиската у мошенника не было, а деньги он потратил на свои нужды.

В суде мужчина признал вину и частично возместил ущерб. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно и взыскал оставшуюся сумму ущерба, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.