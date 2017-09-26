Уфимку приговорили к тюремному сроку за наркоторговлю

Ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

В мае этого года 40-летняя уфимка предложила своему знакомому купить у нее дозу наркотика за 500 рублей, однако ее задержали с поличным в момент сделки.

Вину наркодилерша признала полностью. Суд приговорил ее к двум годам и 10 месяцам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.