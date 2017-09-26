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26.09.17 12:10
Учреждение по благоустройству Ленинского района Уфы вогнало себя в многомиллионные долги
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27.09.17 | 11:57 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии директора четырех управляющих компаний оказались под следствием
Руководители подозреваются в нецелевом использовании средств, полученных от граждан за отопление и горячую воду. Уголовные дела заведены по статье «злоупотребление полномочиями».
В пресс-службе также отметили, что Р. Саляхов уже был осужден за аналогичные преступления и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей, ему запрещено занимать руководящие должности на предприятиях ЖКХ в течение двух лет. Теперь вскрылись новые эпизоды в его деятельности.
Общая задолженность юридических и физических лиц за отопление и горячую воду перед «БашРТС» на 1 сентября составила 6 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 3,9 млрд – приходится на управляющие организации. Самые крупные должники - УЖХ районов Уфы, «Жилкомзаказчик» (Салават), УЖХ Нефтекамска, ТЖХ и «Башжилиндустрия» (Стерлитамак).
Автор: Галина ПЕТРОВА
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