В Башкирии директора четырех управляющих компаний оказались под следствием

Уголовные дела заведены в отношении директоров стерлитамакских управляющих компаний «Башжилиндустрия+» Виталия Уралёва (долг на 1 сентября 94,4 млн рублей) и «РДС» Ахтяма Узянбаева (25,7 млн), уфимской ЖУК «Строительные инвестиции» Виктора Плюснина (15,9 млн) и нефтекамской «Наш дом» Рашита Саляхова (35,6 млн рублей), сообщает пресс-служба "БашРТС".

Руководители подозреваются в нецелевом использовании средств, полученных от граждан за отопление и горячую воду. Уголовные дела заведены по статье «злоупотребление полномочиями».





В пресс-службе также отметили, что Р. Саляхов уже был осужден за аналогичные преступления и приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей, ему запрещено занимать руководящие должности на предприятиях ЖКХ в течение двух лет. Теперь вскрылись новые эпизоды в его деятельности.





Общая задолженность юридических и физических лиц за отопление и горячую воду перед «БашРТС» на 1 сентября составила 6 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 3,9 млрд – приходится на управляющие организации. Самые крупные должники - УЖХ районов Уфы, «Жилкомзаказчик» (Салават), УЖХ Нефтекамска, ТЖХ и «Башжилиндустрия» (Стерлитамак).