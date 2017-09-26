Жителя Уфы обворовала женщина, с которой он познакомился в интернете

Позже в переписке она извинилась, но деньги не вернула.

В июле уфимец познакомился с женщиной в соцсети «Друг вокруг» и после непродолжительной переписки пригласил к себе домой. Когда мужчина уснул, гостья вытащила из кармана его брюк 16 тысяч рублей, вызвала такси и уехала.

Позже в переписке она извинилась, но деньги так и не вернула. В суде вину женщина признала и возместила ущерб, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.