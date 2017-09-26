Минздрав опроверг информацию о сбежавшем из психиатрической клиники пациенте

По сообщению ведомства, все пациенты на месте и получают лечение.

В СМИ появилась информация, что в Уфе разыскивают мужчину, сбежавшего из городской психиатрической клиники № 1. При этом говорилось, что он социально опасен, временами невменяем, а на его счету опасное преступление против личности.

В то же время пресс-службы региональных МВД и минздрава эту информацию не подтверждают. Министерство здравоохранения сообщает, что «в стационаре все пациенты находятся на своих местах и получают лечение. Никто ниоткуда не сбегал».