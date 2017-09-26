С начала года в Башкирии алкоголем насмерть отравились 111 человек

1 тыс. 725 жителей республики пострадало от острых отравлений с начала года, 283 человека умерли, сообщает Управление Роспотребнадзора по РБ.

Большая часть отравившихся - 865 человек - употребляла спиртосодержащие напитки, в их числе 27 детей и подростков. Из них 111 человек погибли.

Лекарствами отравился 451 человек, из которых 27 скончались. Часть употребляла наркотики: 74 пострадавших, 17 смертей. В том числе от медикаментов пострадали 82 несовершеннолетних, из которых двое - от наркотиков.

Среди жертв также отравившиеся угарным газом - 85 человек, 44 погибших, и пищевыми продуктами - 24 пострадавших.