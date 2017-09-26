В Баймаке кумыс будут сушить

Определено место для будущего цеха по сублимированию кобыльего молока.

Баймакский район лидирует в республике по конепоголовью. Количество лошадей с учетом личных подсобных хозяйств достигает 20 тысяч, маточное поголовье – 9 тысяч. Поэтому переработка кобыльего молока остается актуальным вопросом. Сушеный кумыс, который используется в том числе в спортивном питании, откроет новые каналы сбыта для сельхозпроизводителей.



Цех расположится на улице Куйбышева в Баймаке. По словам организатора нескольких инвестпроектов в районе Рима Хафизова, материалы для строительства здания и оборудование для сушки кобыльего молока прибудут в октябре. Параллельно идет подбор специалистов и рабочих. Цех обещают построить в течение полутора месяцев. В перспективе сушка кобыльего молока в Башкирском Зауралье и республике примет промышленные масштабы.