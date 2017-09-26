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27.09.17 | 08:55 НОВОСТИ | Архив новостей
"Толпар" победил "Кузнецких медведей" - 3:0
Шайбы забросили: М. Аскаров (14-я мин.), Н. Сытый (42), А. Оськин (57).
Перед матчем тренерам "Толпара" пришлось решать серьезные кадровые проблемы. Линия атаки лишилась лучших бомбардиров - Миргалиев травмирован, Скориков вызван в "Салават Юлаев". В этих условиях повышенная ответственность легла на лидеров команды. Они со своей задачей успешно справились.
Стартовый штурм ворот гостей успеха не имел - как раз в это время не хватило сыгранности и точных завершающих бросков. Сибиряки попытались утянуть игру в неспешное русло, лишить стройности комбинации уфимцев. В какой-то мере это им удалось. Но на 14-й минуте взрывная атака хозяев заставила оборону развернуться лицом к своим воротам, и Аскаров открыл счет.
Обычно проигрывающая сторона пытается принять контрмеры. Но и после перерыва гости продолжили вязкий силовой хоккей. Голевые моменты возникали нечасто, вылазки форвардов пресекались на корню. Это не очень нравится зрителям и выматывает игроков. "Медведи" не выдержали предложенной ими же тактики. На старте третьего периода очень красивую шайбу, в которой участвовала вся пятерка, забросил Сытый. А в концовке, когда сибиряки все же попытались включить скорости и переломить ход событий, отличился Оськин. "Толпар" победно начал серию домашних матчей.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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