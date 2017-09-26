В Баймакском районе вандалы осквернили надгробие Мужавир-хазрата

Неизвестные лица устроили настоящий погром на кладбище деревни Мансурово.

Увидев это безобразие, житель деревни, родственник почитаемого в народе целителя, обратился в дежурную часть отдела МВД

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На деревенском кладбище поток людей, приезжающих за исцелением, не иссякает по сей день. В субботу днем все было нормально, говорят родные, а в воскресенье обнаружили разбитый памятник, сломанные скамейки, деревья и ограждение. По факту вандализма правоохранительные органы начали следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело.



Целитель, мудрец и прорицатель Мужавир Сиражетдинов родился в 1876 году в деревне Мансурово. В 1939 году за предсказание будущей войны с фашистской Германией его обвиняют в антисоветской политике и приговаривают к 10-летнему заключению. В 1945 году администрация тюрьмы освобождает его досрочно – за исцеление тюремного начальства.



Мужавир-хазрат покинул этот свет в 1967 году. До самой смерти в родной деревне он принимал страждущих со всего Советского Союза с Кораном и чётками в руках.



