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27.09.17 | 00:14 НОВОСТИ | Архив новостей
"Торос" проиграл "Бурану" в овертайме - 2:3
Шайбы забросили: А. Коротеев (17-я и 65-я мин.), М. Марковин (26) - у хозяев; И. Баранов (26, 52) - у гостей.
Перед поездкой в Воронеж нефтекамцы внимательно изучили игру соперника. Было взято на заметку, что "Буран", быстро переходя от обороны к атаке, зачастую увлекается наступательными действиями. К тому же воронежцы не так сильны в позиционном розыгрыше. Но у игры свои законы. Хозяева наверняка тоже разложили по полочкам игру "Тороса".
Первого гола пришлось ждать почти весь стартовый период. В конце концов, хозяева пробили нашего голкипера Федотова, до этого нечасто вступавшего в игру. Во втором периоде "глыбы" ответили точным броском Баранова, но буквально тут же "Бурану" удался голевой контрвыпад.
Отставание в одну шайбу - это почти ничего в хоккее. "Торосу" все же пришлось серьезно понервничать, прежде чем удалось сравнять счет. Сделать это можно было намного раньше, но карты спутали два подряд удаления в составе нефтекамцев. Наши бригады меньшинства натиск выдержали, а Баранов вскоре оформил дубль, отправив игру в овертайм. Дополнительное время проходило довольно нервно, уступать никто не собирался. Оставалось 40 секунд до буллитной лотереи, когда нефтекамцы не уследили за раскатившимся Коротеевым. Получив на скорости шайбу, форвард бросил над плечом Федотова.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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