"Салават Юлаев" проиграл "Трактору" - 2:3

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 (0:1; 2:1; 1:0).

Шайбы забросили: M. Шипин (25-я мин.), А. Шаров (29), М. Якуценя (44) - у хозяев; Т. Хартикайнен (12, бол.), Й. Кемппайнен (24) - у гостей.

Кое-кто из специалистов и близких к ним людей отдавал победу юлаевцам еще до матча. Совершенно не учитывая, что челябинцы идут ниже нас благодаря очень сложному графику. Не принималось в расчет и то, что перед этим здесь был бит могучий "Ак Барс". В общем, сначала веселились, потом прослезились.

В том, что произошло, не стоит искать особой заслуги хозяев. Да, они молодцы, проявили характер, бились до конца. Но, по большому счету, победу на блюдечке преподнесли им сами юлаевцы. Когда команда повела в счете 2:0, некоторые просто перестали играть, другие начали ошибаться так, как делают это любители во дворах. Все было в руках уфимцев, когда наши финны обеспечили двойной перевес в счете. Сгубили команду безответственность и завышенная самооценка. Иначе чем еще обьяснить челябинские голы, возникшие ниоткуда? Для начала позволили расстреливать вратаря в упор. Затем уже сам Кареев запустил в ворота такую "бабочку", которую накрыл бы голкипер из ДЮСШ. А третий и решающий гол в наши ворота самолично привез Лисин, отдавший шайбу в средней зоне и отправивший троих челябинцев терзать Кареева.

По-настоящему сплоченную команду и такие казусы не выбили бы из седла. Юлаевцы же толком ничего предьявить в ответ не смогли. Они практически не создали проблем хозяевам на финише матча, с ленцой доиграв до поражения. В довершение всех бед получил травму "наше все" Линус Умарк. Вероятно, последний матч выездной серии в Тольятти против "Лады" придется проводить без него.