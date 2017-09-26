В шести городах Башкирии включили тепло

Отопительный сезон стартовал сегодня в шести городах республики, сообщает пресс-служба «БашРТС».

В связи с понижением температуры наружного воздуха решения о подаче тепла в дома и на социальные объекты приняли администрации Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Сибая, Нефтекамска и Агидели. В ближайшее время этот список пополнят Благовещенск и Салават.





Тепло пришло в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, а также на предприятия.Однако до полного прогрева батарей может пройти несколько дней, уточнили в компании.