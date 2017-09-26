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26.09.17 | 14:24 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец украл у сирот холодильник
В июне злоумышленник, находясь на работе у своей матери в Доме ребенка, приметил в коридоре холодильник "Позис". Прикинувшись мастером по ремонту бытовой техники, он попросил знакомого помочь вынести агрегат из здания.
Мужчины зашли со служебного входа и, никем не замеченные, вынесли холодильник стоимостью 22 тысячи рублей. Технику они оставили в личном гараже похитителя. Позже последний заявил, что пошел на преступление ради денег, которые были ему нужны на ремонт автомобиля.
Злоумышленник обвиняется в тайном хищении чужого имущества. Уголовное дело направлено в суд.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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