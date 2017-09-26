За неделю Уфу «минировали» 32 раза

Волна звонков с сообщениями о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах захлестнула Уфу на минувшей неделе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

С 18 по 25 сентября в информационно-диспетчерский центр города поступило 32 таких звонка. Службы экстренного реагирования выезжали на место, было эвакуировано более 17 тысяч человек. Однако взрывных устройств не нашли.

- Несмотря на шквал подобных звонков, мы продолжаем работать в штатном режиме, - отметил сити-менеджер столицы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии. - На нормальную работу системы городского хозяйства подобные факты влияния не оказывают.