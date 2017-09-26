В Башкирии женщина на «семёрке» насмерть сбила пенсионера

ДТП произошло поздно вечером 25 сентября в Гафурийском районе, сообщает ГИБДД региона.

На автодороге Зирик – Саитбаба 41-летняя женщина, управляя "ВАЗом" седьмой модели, сбила 81-летнего местного жителя. Пострадавший скончался на месте. По словам водителя, пешеход шел посреди дороги.

За прошедший день в регионе зарегистрировано 12 автоаварий, в которых два человека погибли и 18 получили травмы.