В Кушнаренковском районе в аварии погибла пассажирка «Шевроле»

Происшествие случилось вечером 25 сентября.

На автодороге Гургуреево – Калтаево 37-летняя уфимка за рулем «Шевроле Авео» предположительно не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля. До приезда «скорой помощи» скончалась 37-летняя пассажирка легковушки, водитель госпитализирована.

За прошедший день в республике пресечено более трех тысяч нарушений, задержаны 52 пьяных водителя, сообщает ГИБДД региона.