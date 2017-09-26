Продолжается чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Поединки старых соперников всегда ожидаются с большим интересом. Напомним, когда-то именно челябинские хоккеисты и тренеры здорово помогли становлению хоккея в Уфе.

Сегодня обе команды ведут борьбу в конференции "Восток" КХЛ. Хозяева - "Трактор" несколько забуксовали на старте. После 14 матчей у них 14 очков при разнице шайб 28-39 и 10-е место в конференции. Юлаевцы на "Востоке" пока вторые - 24 очка в 13 матчах при разнице шайб 45-33.

У челябинцев многое в игре зависит от готовности основного голкипера, чеха Павела Францоуза. В защите выделяются хорошо известный нам Кирилл Кольцов и Ник Бэйлен. Лучший бомбардир команды - Пол Щехура.

Всего между собой в чемпионатах России и КХЛ нынешние соперники встречались 42 раза. 22 победы у юлаевцев, разница шайб 127-82 в их пользу. В прошлом году команды обменялись домашними победами: 4:2 в Челябинске и 2:1 в Уфе.

Свой предыдущий матч "Трактор" дома выиграл у казанского "Ак Барса" в овертайме - 3:2. "Салавату Юлаеву" же предстоит доказать случайность крупного поражения в Екатеринбурге от "Автомобилиста" - 0:4.