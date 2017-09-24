В уфимских школах появятся кафе. И полдники

Горячим питанием в уфимских школах обеспечено 95 процентов учащихся, сообщила начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму администрации Уфы Ольга Завьялова.

Питание поставляют три муниципальных предприятия: Центр школьного и детского питания (южная часть города), Комбинат школьного и детского питания «Спектр» и Центр детского и диетического питания (северная часть города).





Стоимость питания в школах по сравнению с другими городами Приволжского округа одна из самых низких. Меню составляется на десять дней. Предусмотрены первые и вторые блюда, мясо, овощные салаты, напитки. Внедряются и полдники: они включают напиток и выпечку и стоят не больше 20 рублей.





Организация горячего питания в детских садах с апреля также передана на аутсорсинг.





Как отметил сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов, заведения общепита в социальной сфере должны вызывать положительные эмоции не только за счет качественной еды, но и за счет интерьера.





- В некоторых учебных заведениях стали появляться столовые-кафе. И эту работу необходимо продолжать, - отметил он.