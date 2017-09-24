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26.09.17 | 11:11 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии задержали фальшивомонетчиков
Полиция задержала трех жителей Уфы по подозрению в сбыте поддельных купюр. Один пытался расплатиться банкнотами за продукты, но внимательного продавца смутило качество бумаги. Он незаметно нажал на кнопку пульта охраны и под предлогом поиска сдачи не отпускал покупателя до приезда полицейских.
При досмотре у 31-летнего мужчины нашли восемь поддельных пятитысячных банкнот. Он признался, что получил фальшивки от незнакомки для сбыта.
Последней оказалась жительница Уфы, у которой обнаружили 77 фальшивых купюр достоинством в пять тысяч рублей. Как выяснилось, уфимка передавала своим двум знакомым фальшивую наличность для сбыта в магазинах города.
Оперативники установили пять подобных фактов. Всего у криминальной троицы изъяли 90 фальшивых дензнаков. Задержанные во всем признались, их взяли под арест и завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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