В Уфе начался отопительный сезон

Постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации столицы Ирек Ялалов. Информация прозвучала сегодня на оперативном совещании в мэрии.

По правилам, тепло подается в дома после того как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха не превышает плюс 8 градусов. Сегодня четвертый день, как в столице держится холод, однако по просьбам уфимцев решено подать тепло в дома раньше.

Как заверили в мэрии, батареи в квартирах начнут теплеть уже на этой неделе. Однако это не означает, что тепло появится у всех моментально - система централизованного отопления инерционна.

А вот практически во все детские сады и школы отопление уже подано.