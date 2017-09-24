В Краснокамском районе воров помогла найти служебная собака

Похитители умыкнули десять мешков пшеницы.

Руководство одной из местных агрофирм обратилось в полицию: ночью кто-то проник на территорию хозяйства и похитил десять мешков пшеницы.

Служебно-розыскная собака по кличке Лайма уверенно взяла след, и он привел стражей порядка к густым зарослям неподалеку от предприятия. Там полицейские и обнаружили ворованные мешки, общий вес которых превышал 400 килограммов.

По горячим следам удалось установить похитителей - двух местных жителей. На них завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.