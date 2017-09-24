В Башкирии обанкротилась почти тысяча граждан

В процедуре банкротства сегодня находятся 780 юрлиц и 936 граждан, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РБ.

Долги перед работниками имеют 106 организаций, их общая сумма - 376 млн рублей. В основном задолженность возникла до банкротства, в трети случаев - после введения этой процедуры. Как показала практика, первая погашается практически полностью, вторая - лишь на 35 процентов.

В 2017 году было дисквалифицировано 23 арбитражных управляющих, Башкирия в этом плане лидер среди регионов. Каждый второй управляющий подвергался взысканиям за затягивание процедуры банкротства, ненадлежащее оформление отчетов, нецелевое расходование средств должников.